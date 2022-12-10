В 1 сезоне сериала «Задача трех тел» Китай переживает последствия тяжелой «культурной революции». Во время работы над секретным военным проектом во Вселенную был отправлен сигнал. Так специалисты надеялись выйти на контакт с инопланетянами. Послание получили представители цивилизации, которая находится на грани вымирания. Они собираются захватить Землю, и людям становится известно об этом. Человечество разделилось на два лагеря. Одни готовы поддержать пришельцев, а вторые намерены сразиться с ними.