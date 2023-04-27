Во 2-м сезоне сериала «Удали меня» Марион и Марит наконец получают дипломы средней школы. Но на этом их приключения не заканчиваются. Скандальная история с интимным видео, случившаяся на последнем курсе, не отпускает Марион, грозя уничтожить всю ее жизнь и будущую карьеру. Когда она знакомится в колледже с милым и заботливым парнем, она думает, что это ее спасение. Однако выясняется, что слухи о ее позоре простираются далеко за пределы школы. Тем временем Марит сталкивается с трудной дилеммой, выбирая между командой по плаванию и своей личной жизнью. Фанни узнает кое-что новое о том злосчастном вечере у бассейна.