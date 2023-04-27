Delete Me season 2 watch online

Delete Me 18+
Title Season 2
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Delete Me" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Удали меня» Марион и Марит наконец получают дипломы средней школы. Но на этом их приключения не заканчиваются. Скандальная история с интимным видео, случившаяся на последнем курсе, не отпускает Марион, грозя уничтожить всю ее жизнь и будущую карьеру. Когда она знакомится в колледже с милым и заботливым парнем, она думает, что это ее спасение. Однако выясняется, что слухи о ее позоре простираются далеко за пределы школы. Тем временем Марит сталкивается с трудной дилеммой, выбирая между командой по плаванию и своей личной жизнью. Фанни узнает кое-что новое о том злосчастном вечере у бассейна.

Series rating

4.9
Rate 13 votes
5.2 IMDb

"Delete Me" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Reverse the Irreversible
Season 2 Episode 1
27 April 2023
Capitalize Yourself
Season 2 Episode 2
27 April 2023
Revenge and Regret
Season 2 Episode 3
27 April 2023
Sugar Dates
Season 2 Episode 4
27 April 2023
Strike a Pose
Season 2 Episode 5
27 April 2023
New Beginnings
Season 2 Episode 6
27 April 2023
