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BAFTA Awards 2022
Production Design
Winner
Production Design
Winner
Original Music
Winner
Photography & Lighting, Fiction
Winner
Mini-Series
Nominee
Editing, Fiction
Nominee
Leading Actor
Nominee
Director, Fiction
Nominee
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