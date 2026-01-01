В 1 сезоне сериала «Челюскин» зрителям представлена история знаменитой экспедиции парохода «Челюскин». В 1933 году на борт судна взошло более ста человек. Руководил экспедицией исследователь Отто Шмидт. Экипаж парохода направился по траектории Северного морского пути. В феврале экипаж затонул, а все пассажиры, среди которых были десять женщин и два ребенка, совершили экстренную высадку на льдину. Два месяца участники экспедиции обитали в суровых условиях Арктики. В это время на земле разрабатывалась спасательная операция.