From
Articles
Статьи о сериале «From»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
All info
Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости
И да, нам раскроют историю человека в желтом.
Write review
8 September 2025 13:17
«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло
Актриса, сыгравшая Табиту, подтвердила опасения зрителей.
Write review
10 August 2025 15:13
Ох уж эти дети: до 4 сезона «Извне» — не меньше года, но этот новый сериал по Кингу уже назвали его идеальной заменой
Король ужасов продолжает пробовать себя в необычных жанрах.
1 comment
22 June 2025 21:30
Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге»
Будете ломать голову, думая, что же случилось с героями.
Write review
17 May 2025 11:50
5 сериалов, похожих на «Извне»: от российской «головоломки в стиле Линча» до хоррора со звездой «Дома дракона»
Для тех, кто тоже мучительно ждет четвертый сезон.
2 comments
20 April 2025 13:46
Устали ждать 4 сезон «Извне»? Вспомнили отличную замену без «анкуи», но с отрезанным от мира городком
Герои также не понимают, как они там оказались.
1 comment
20 March 2025 16:11
С «анкуи» разобрались, но что за мужчина в желтом? 10+ вопросов, на которые в «Извне» еще не дали ответов
Сериал идет по пути Lost — с каждым новым ответом подкидывает парочку загадок.
Write review
12 February 2025 21:00
Главная загадка сериала «Извне» раскрыта: вот что за «анкуи» говорят дети
Создатели решили рассекретить львиную часть тайн, породив новые теории.
Write review
10 February 2025 11:50
Неописуемый восторг и 10 из 10: эти 2 Sci-Fi детектива Кинг оценил выше всего в 2024-м
Отличный вариант для тех, кто ломает голову.
Write review
20 January 2025 14:20
Ждали 4-й сезон «Извне» уже в 2025 году? У студии MGM+ для вас печальные новости
А ведь до этого он выходил каждый год.
3 comments
8 January 2025 10:23
В Сети появилась первая рекомендация Стивена Кинга в этом году — и она понравится фанатам «Остаться в живых»
Оба сериала стали хитами стримингов в прошлом году.
2 comments
6 January 2025 08:27
Третий сезон «Извне» посвятили Джилл Грин: рассказываем, кто это и как она связана с проектом
Их объединяли сразу две вещи.
Write review
3 January 2025 20:03
Человек в желтом — не самое страшное: 9 вопросов, на которые сериал «Извне» пока не ответил
В ожидании продолжения только и остается кричать: «Анкуи».
Write review
17 December 2024 09:54
Объясняем запутанный финал 3 сезона «Извне»: кто такой Человек в желтом и что будет дальше
Покой жителям города только снится.
Write review
9 December 2024 10:52
За вечную жизнь заплатили кошмарную кровавую цену: кем оказались монстры в сериале «Извне»
Бессмертие эти чудища получили ужасающим способом.
Write review
4 December 2024 19:05
Как в жизни выглядит Виктор из сериала «Извне»: в свои 53 он красавчик, а еще озвучивает детские мультики
Глядя на героя, так и не скажешь, что его голос звучит в «Щенячьем патруле».
Write review
13 November 2024 18:07
Безнадега, загадки и море крови: 5 сериалов для тех, кто устал ждать финал 3 сезона «Извне»
Все проекты — с логичным финалом, и осилить их можно даже за выходные.
Write review
30 October 2024 14:20
