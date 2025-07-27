Menu
Andor
Статьи о сериале «Andor»
«Вне всяких сомнений — лучший»: хитовый «Андор» всегда был круче «Мандалорца» — Джорджу Мартину хватило двух слов, чтоб объяснить, почему
Писатель выделил пару сильных сторон завершившейся недавно истории Кассиана.
1 comment
27 July 2025 20:32
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
Write review
19 July 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
Write review
16 July 2025 17:38
В «Андоре» была лишь одна фраза, которую запретили Disney: к «геноциду» и борделю у студии вопросов не возникло
Даже шоуранер был в шоке от свободы, которой его наделили.
Write review
3 June 2025 21:31
Звезда смерти вовсе не высшая сила во вселенной «Звездных войн»: 2 сезон «Андора» это доказал, просто не все поняли
Не супероружие, а инструмент устрашения.
3 comments
2 June 2025 20:32
Сериал Netflix станет идеальной заменой «Андору»: 98 тысяч человек оценили криминальную драму с Луной на 8,3
Отличная история на три сезона.
3 comments
21 May 2025 17:09
«Изгой-один» не будет прежним после «Андора»: что изменил лучший сериал в истории «Звёздных войн»
Новые проекты во франшизе теперь должны оглядываться на историю Кассиана и пытаться сделать хотя бы не хуже.
3 comments
21 May 2025 13:17
Лучшие «Звездные войны» в истории? Чем закончился 2 сезон «Андора» — теперь «Изгоя-один» без слез не пересмотришь
98% на Rotten Tomatoes не были ошибкой — сериал оправдал все возможные авансы.
2 comments
19 May 2025 13:46
Раньше такое удавалось лишь «Атаке титанов»: «Андор» установил новый рекорд на IMDb — впервые за историю Disney+
Второй сезон завершился на громкой ноте — и по сюжету, и по рейтингам.
1 comment
18 May 2025 13:46
Финал на IMDb заслужено получил 9,5: посмотрел «Андора» и рекомендую, даже если вы не фанат «ЗВ»
Взрослое высказывание о мире вокруг, без световых мечей и джедаев.
2 comments
16 May 2025 13:46
Это не про Галактику, а про Вторую мировую: во 2-м сезоне «Андора» есть отсылка к французам и немцам
Viva la resistance, космические партизаны.
Write review
3 May 2025 13:46
В 3 сезон «Дома дракона» затащили любимчика зрителей из «Андора»: и в спин-оффе «Игры престолов» фаны его возненавидят
У зеленых появилась очередная пешка, которая явно метит в ферзи.
Write review
24 April 2025 20:03
Оригинальной трилогии даже не снилось: 2 сезон «Андор» едва вышел, но уже установил уникальный рекорд
Канон целой франшизы переписывается на наших глазах.
2 comments
23 April 2025 16:40
Лучшее, что было со «Звездными войнами» за 40 лет: вспоминаем нюансы 1 сезона «Андора» накануне выхода продолжения
Бунт начинается не с лозунга, а с беглеца.
1 comment
23 April 2025 07:29
Лучшее, что случалось со «Звездными войнами» после «Мандалорца»: 2-й сезон «Андора» получил заслуженные 98% свежести
Проект можно ставить в пример всем, кто пытается снимать для Disney.
Write review
22 April 2025 18:36
Даже в России: лучший сериал по «Звездным войнам» теперь можно посмотреть бесплатно
Неожиданная щедрость от Disney.
Write review
12 March 2025 17:09
В стиле «Острых козырьков», но за 4 млрд долларов: новые «Звездные войны» могли стать самой дорогой криминальной драмой
Амбициозный проект легко бы превзошел и «Мандалорца», и «Андора».
Write review
11 March 2025 10:52
«Пацаны» и Fallout «пролетели» мимо топ-5 лучших Sci-Fi-сериалов последней «пятилетки»
В списке лидеров тоже хватает сюрпризов.
Write review
21 August 2024 17:45
