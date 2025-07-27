Menu
«Вне всяких сомнений — лучший»: хитовый «Андор» всегда был круче «Мандалорца» — Джорджу Мартину хватило двух слов, чтоб объяснить, почему
1 comment
27 July 2025 20:32
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
19 July 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
16 July 2025 17:38
Андор
3 June 2025 21:31
Звезда Смерти и Кассиан
3 comments
2 June 2025 20:32
Диего Луна
3 comments
21 May 2025 17:09
«Изгой-один» не будет прежним после «Андора»: что изменил лучший сериал в истории «Звёздных войн»
3 comments
21 May 2025 13:17
Лучшие «Звездные войны» в истории? Чем закончился 2 сезон «Андора» — теперь «Изгоя-один» без слез не пересмотришь
2 comments
19 May 2025 13:46
Раньше такое удавалось лишь «Атаке титанов»: «Андор» установил новый рекорд на IMDb — впервые за историю Disney+
1 comment
18 May 2025 13:46
Финал на IMDb заслужено получил 9,5: посмотрел «Андора» и рекомендую, даже если вы не фанат «ЗВ»
2 comments
16 May 2025 13:46
Кадр из сериала
Это не про Галактику, а про Вторую мировую: во 2-м сезоне «Андора» есть отсылка к французам и немцам Viva la resistance, космические партизаны. 
3 May 2025 13:46
Кадры из сериалов «Андор» и «Дом дракона»
24 April 2025 20:03
Оригинальной трилогии даже не снилось: 2 сезон «Андор» едва вышел, но уже установил уникальный рекорд
2 comments
23 April 2025 16:40
Кадр из сериала «Андор»
1 comment
23 April 2025 07:29
Диего Луна в образе Кассиана Андора
22 April 2025 18:36
Кассиан Андор
12 March 2025 17:09
В стиле «Острых козырьков», но за 4 млрд долларов: новые «Звездные войны» могли стать самой дорогой криминальной драмой
11 March 2025 10:52
«Пацаны» и Fallout «пролетели» мимо топ-5 лучших Sci-Fi-сериалов последней «пятилетки»
21 August 2024 17:45
