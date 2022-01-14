Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Archive 81 2022, season 1

Archive 81 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Archive 81 Seasons Season 1
Archive 81 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Archive 81" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Архив 81» зрители увидят чудовищную историю о тайне старой пленки. Архивист разбирал коллекцию всеми забытых видеозаписей 90-х годов. Одна из них привлекла его внимание. Герою удается восстановить кадры, после чего перед его глазами оказывается документальная работа. Это фильм-расследование о действиях секты, представляющей колоссальную угрозу для общества. Архивист случайно оказывается вовлечен в историю опасного религиозного культа. Ему кажется, что он может спасти человечество.

Series rating

7.2
Rate 15 votes
7.3 IMDb

Archive 81 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Mystery Signals
Season 1 Episode 1
14 January 2022
Wellspring
Season 1 Episode 2
14 January 2022
Terror in the Aisles
Season 1 Episode 3
14 January 2022
Spirit Receivers
Season 1 Episode 4
14 January 2022
Through the Looking Glass
Season 1 Episode 5
14 January 2022
The Circle
Season 1 Episode 6
14 January 2022
The Ferryman
Season 1 Episode 7
14 January 2022
What Lies Beneath
Season 1 Episode 8
14 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more