В 3-м сезоне сериала «Соник Прайм» веселые и увлекательные приключения ежа Соника становятся все более насыщенными. Главный герой сталкивается с доктором Эггманом, и это противостояние буквально разбивает вселенную на несколько частей. Пытаясь собрать воедино реальность и спасти старых приятелей, Соник торопится через мультивселенную, попадая в удивительные миры и заводя новых друзей в самом захватывающем путешествии в жизни. Напомним, в предыдущем сезоне Ключ к сборке Парадокс-призмы располагался в одном из пространств Шаттерспейса. Найн и Соник искали портал, чтобы безопасно отправить туда Осколки.