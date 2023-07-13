Sonic Prime 2022, season 2

Sonic Prime season 2 poster
Sonic Prime
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Sonic Prime" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Соник Прайм» Соник возвращается в Нью-Йорк, где горожане сплачиваются против захватчика. Он присоединяется к восстанию и ждет подмоги, но Найн так и не появляется. Герою приходится в одиночку противостоять неприятностям, которые так и сыплются на его голову. Неожиданно Соник находит портал, который переносит его в мир, покрытый океанской гладью. Жизнь здесь существует только на разрозненных островах, а планетой правят пираты, путешествующие по морям и нападающие на беззащитные поселения. Герою приходится прибегнуть к их помощи, чтобы найти выход в свой родной мир.

7.1
7.2 IMDb

Sonic Prime List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Avoid the Void
Season 2 Episode 1
13 July 2023
Battle in the Boscage
Season 2 Episode 2
13 July 2023
Second Wind
Season 2 Episode 3
13 July 2023
No Way Out
Season 2 Episode 4
13 July 2023
A Madness to Their Methods
Season 2 Episode 5
13 July 2023
Double Trouble
Season 2 Episode 6
13 July 2023
Cracking Down
Season 2 Episode 7
13 July 2023
Ghost of a Chance
Season 2 Episode 8
13 July 2023
