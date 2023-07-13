Во 2-м сезоне сериала «Соник Прайм» Соник возвращается в Нью-Йорк, где горожане сплачиваются против захватчика. Он присоединяется к восстанию и ждет подмоги, но Найн так и не появляется. Герою приходится в одиночку противостоять неприятностям, которые так и сыплются на его голову. Неожиданно Соник находит портал, который переносит его в мир, покрытый океанской гладью. Жизнь здесь существует только на разрозненных островах, а планетой правят пираты, путешествующие по морям и нападающие на беззащитные поселения. Герою приходится прибегнуть к их помощи, чтобы найти выход в свой родной мир.