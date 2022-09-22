Во 2 сезоне сериала «Шальные деньги» предпринимательница Лея и ее партнеры преодолели опасный кризис. Теперь в руках женщины находится огромная сумма денег, которой необходимо грамотно распорядиться. Но на душе у нее по-прежнему неспокойно. Старые знакомые могут вернуться в ее жизнь в любой момент, а страшные воспоминания не дают наслаждаться своими успехами. Молодая мать ищет утешения в своем маленьком сыне. Однако, ступив один раз на шаткую тропинку легкого заработка, Лея уже не может отделаться от последствий.