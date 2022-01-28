В 1 сезоне сериала «С холода» главная героиня Дженни Мартин раньше работала в России в качестве информатора. Она принимала участие в засекреченном биоинженерном проекте КГБ по созданию агентов с суперспособностями. После того как Дженни отошла от дел, переехала в Соединенные Штаты и занялась воспитанием ребенка, прошлое внезапно дало о себе знать. Отправившись с дочерью на каникулы в Европу, бывшая шпионка получила неожиданный приказ от представителей ЦРУ. Человек, который обладает такими же навыками, как и Дженни, совершает массовые убийства в США. Остановить его может только она.