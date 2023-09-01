Power Book IV: Force 2022, season 2

Power Book IV: Force 18+
Season premiere 1 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Power Book IV: Force" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» новый продукт Томми распространяется по Чикаго со скоростью лесного пожара. Его команда едва справляется с растущим спросом. Нынешнего успеха парню недостаточно: он хочет владеть всем городом, чего бы ему это ни стоило. Для этого герою нужна дополнительная помощь, и он ищет союза с бывшими конкурентами. Тем временем всплывают новые шокирующие подробности о семье Томми, которые потенциально могут повлиять на его бизнес. Вик сталкивается с сокрушительной потерей. Уолтер готов вступить в войну, он посылает вызов своему противнику.

Series rating

8.0
Rate 14 votes
8.1 IMDb

Power Book IV: Force List of episodes

TV series release schedule
Tommy's Back
Season 2 Episode 1
1 September 2023
Great Consequence
Season 2 Episode 2
8 September 2023
War & Ice Cream
Season 2 Episode 3
15 September 2023
The Devil's in the Details
Season 2 Episode 4
22 September 2023
Crown Vic
Season 2 Episode 5
29 September 2023
Here There Be Monsters
Season 2 Episode 6
6 October 2023
Chicago Is Heating Up!
Season 2 Episode 7
13 October 2023
Dead Reckoning
Season 2 Episode 8
20 October 2023
No Loose Ends
Season 2 Episode 9
3 November 2023
Power Powder Respect
Season 2 Episode 10
10 November 2023
