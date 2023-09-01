Во 2-м сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» новый продукт Томми распространяется по Чикаго со скоростью лесного пожара. Его команда едва справляется с растущим спросом. Нынешнего успеха парню недостаточно: он хочет владеть всем городом, чего бы ему это ни стоило. Для этого герою нужна дополнительная помощь, и он ищет союза с бывшими конкурентами. Тем временем всплывают новые шокирующие подробности о семье Томми, которые потенциально могут повлиять на его бизнес. Вик сталкивается с сокрушительной потерей. Уолтер готов вступить в войну, он посылает вызов своему противнику.