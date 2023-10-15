Во 2 сезоне сериала «Билли Кид» продолжится противостояние Билли с его давним приятелем и коррумпированным правительством Санта-Фе. Билли никогда не позволяет обстоятельствам оказывать влияние на его решения. Он всегда отличался беспощадностью по отношению к своим врагам, а также умел заводить нужные и полезные знакомства. Теперь главный герой по праву является лучшим ковбоем на всем Западе, а значит, и основной мишенью для местных шерифов и охотников за головами. Билли Кид уже пережил немало трагических событий, столкнулся с опасностями, но по-прежнему готов делать мир лучше.