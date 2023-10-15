Billy the Kid 2022, season 2

Billy the Kid season 2 poster
Billy the Kid
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Billy the Kid" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Билли Кид» продолжится противостояние Билли с его давним приятелем и коррумпированным правительством Санта-Фе. Билли никогда не позволяет обстоятельствам оказывать влияние на его решения. Он всегда отличался беспощадностью по отношению к своим врагам, а также умел заводить нужные и полезные знакомства. Теперь главный герой по праву является лучшим ковбоем на всем Западе, а значит, и основной мишенью для местных шерифов и охотников за головами. Билли Кид уже пережил немало трагических событий, столкнулся с опасностями, но по-прежнему готов делать мир лучше.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
7.3 IMDb

Billy the Kid List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Road to Hell
Season 2 Episode 1
15 October 2023
Sickness
Season 2 Episode 2
22 October 2023
The Agony
Season 2 Episode 3
29 October 2023
The Day of the Dead
Season 2 Episode 4
5 November 2023
A Debt Collected
Season 2 Episode 5
2 June 2024
The Plea
Season 2 Episode 6
9 June 2024
The Blood-Soaked Bible
Season 2 Episode 7
16 June 2024
An Invitation
Season 2 Episode 8
23 June 2024
