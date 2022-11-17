В 1 сезоне сериала «С нуля» Наталья и Елена не просто двоюродные сестры, но и ближайшие подруги. Они вместе поступили в институт, сняли одну комнату, проводили много времени вместе и грезили мечтами о том, что завоюют столицу. Но спустя некоторое время крепкая дружба закончилась. Девушки поссорились и твердо решили забыть о существовании друг друга. Минуло около десяти лет, каждая из героинь живет своей жизнью. Одна из них даже уехала из страны. Но вскоре женщины сталкиваются на похоронах Лениного отца.