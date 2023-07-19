Menu
Alien: Earth
Filming Locations: Alien: Earth
Thailand
Bang Bo, Bang Bo District, Samut Prakan, Thailand
Iconic scenes & Locations
Studio
The Studio Park, Bangkok - 999 Moo 3, Bang Bo, Bang Bo District, Samut Prakan 10560, Thailand
The Studio Park
Samut Prakan, Thailand
Filming Dates
19 July 2023 - 17 July 2024
