В 1 сезоне сериала «Кулагины», будучи дочерью владельца адвокатского бюро, Алиса часто росла без отцовского внимания. Теперь девушка стала начальником экспертной группы и возглавила отдел, занимающийся нераскрытыми преступлениями. Алиса любит свою работу и пользуется уважением коллег, однако в личной жизни все оказалось не так просто. К тому же героиня постоянно конфликтует с отцом, а он единственный близкий для нее человек. Вскоре Кулагин становится куратором отдела дочери, и проблем становится только больше.