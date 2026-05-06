Во 2 сезоне сериала «Цитадель» бывшие агенты уничтоженной глобальной шпионской корпорации продолжают свое путешествие навстречу потерянным воспоминаниям. Мейсон Кейн и Нади Синх вынуждены работать вместе, чтобы доказать вину загадочного агентства «Мантикора» и свергнуть новую монополию в области секретной информации и шпионажа. Когда-то они оба были лучшими агентами «Цитадели», но теперь они должны буквально собирать свои утерянные навыки и опыт по кусочкам, как пазл. Однако Ласло Милл и другие шпионы синдиката делают все возможное, чтобы прошлое оставалось в прошлом. Удастся ли героям вернуть свою память и победить в игре?