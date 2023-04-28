В 1 сезоне сериала «Цитадель» противоборствующие агентства решают конфликт международного значения. Для того чтобы успешно выполнить данную операцию, разведывательные службы поручают задание двум лучшим шпионам специального назначения. В центре событий оказывается мужчина, который волею судьбы стал амнезиаком — на протяжении восьми лет своей жизни он, по сути, являлся другим человеком. Герою предстоит совершить долгое и опасное путешествие, чтобы выяснить, кем он был до того, как случилась роковая авария, лишившая его воспоминаний. Это столкновение между жизнью, которой он жил 8 лет, и жизнью, которой он жил раньше.