В 1 сезоне сериала «Пробуждение любви» Алене приходится уехать из родного города вместе с семьей и бросить своего возлюбленного Николая. Девушка серьезно больна, и достойное лечение она может получить только в столице. Масла в огонь подливает соперница Марина, которая только и ждет возможности увести Колю. В итоге пара расстается. По прошествии десяти лет Алена возвращается в город со своим новым супругом, а Николай давно женат на Марине. Но смогут ли они устоять перед вновь ожившей первой любовью?