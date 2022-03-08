Во 2 сезоне сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» в центре событий оказывается Элис Басси, незамужняя 30-летняя дама, которая работает ассистентом продюсера в небольшой телевизионной компании. На протяжении длительного времени ее личная жизнь никак не складывалась. Впадая в отчаяние, Элис делится происходящим с другом Тио и приходит к заключению, что все проблемы из-за зодиакальной несовместимости. Тогда девушка начинает ходить на свидания, руководствуясь гороскопами. Спустя некоторое время она влюбилась в начальника. Но по иронии судьбы ей неизвестна дата его рождения.