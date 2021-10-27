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Kinoafisha TV Shows An Astrological Guide for Broken Hearts Seasons Season 1 Episode 2

An Astrological Guide for Broken Hearts 2021 - 2022 episode 2 season 1

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"An Astrological Guide for Broken Hearts" season 1 all episodes
Ariete
Season 1 / Episode 1 27 October 2021
Toro
Season 1 / Episode 2 27 October 2021
Gemelli
Season 1 / Episode 3 27 October 2021
Cancro
Season 1 / Episode 4 27 October 2021
Leone
Season 1 / Episode 5 27 October 2021
Vergine
Season 1 / Episode 6 27 October 2021
Episode description

В 1 сезоне 2 серии сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» главная героиня отправляется на свидание с парнем, который является Овном по зодиакальному гороскопу. Впоследствии ее путь также пересекается с весьма загадочным Тельцом.

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