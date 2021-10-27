An Astrological Guide for Broken Hearts 2021 - 2022 episode 2 season 1
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"An Astrological Guide for Broken Hearts" season 1 all episodes
Ariete
Season 1 / Episode 127 October 2021
Toro
Season 1 / Episode 227 October 2021
Gemelli
Season 1 / Episode 327 October 2021
Cancro
Season 1 / Episode 427 October 2021
Leone
Season 1 / Episode 527 October 2021
Vergine
Season 1 / Episode 627 October 2021
Episode description
В 1 сезоне 2 серии сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» главная героиня отправляется на свидание с парнем, который является Овном по зодиакальному гороскопу. Впоследствии ее путь также пересекается с весьма загадочным Тельцом.
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