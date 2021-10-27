В 1 сезоне сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» главная героиня начинает искать новые пути в жизни, когда ее возлюбленный неожиданно уходит к другой женщине. По ходу развития событий Аличе встречает обаятельного астролога по имени Тио, и он становится ее близким другом. Главная героиня знакомится с интересным Овном, однако Тио отговаривает ее от свидания с ним. Кроме того, на пути девушки появляются Тельцы, которые окончательно запутывают карты. Любовь к астрологии помогает Аличе продвинуться на работе и познакомиться с еще более привлекательными людьми.