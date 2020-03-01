В 1 сезоне сериала «Хрустальная мечта» студентка Надежда живет в маленьком родном поселке и учится в университете в ближайшем городке. Но на девушку сваливается целый ворох неприятностей, когда ее начинает преследовать влюбленный мажор Валентин. Наде приходится бежать в столицу, где живет ее биологический отец. Только вот мужчина никогда не видел свою дочь, и его семья не в восторге от появления на пороге внебрачного ребенка. Кроме того, Валентин не отступается и продолжает искать Надю даже в другом городе.