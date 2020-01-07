Во 2 сезоне сериала «Вильдер» в швейцарском городке происходит очередное преступление. В лесу неподалеку от горнолыжного курорта находят сразу три трупа, а единственным свидетелем произошедшего оказывается молодой парень по имени Симон, который сам еле унес ноги. Роза думает, что он знает больше, чем может рассказать полиции. При этом в городе действует банда наркоторговцев, а один из убитых оказывается геем из мусульманской страны. Было ли это убийство на почве гомофобии, или здесь замешан преступный бизнес?