В 1 сезоне сериала «Партизан» спецагент под прикрытием отправляется в загадочную закрытую общину в отдаленном шведском городке. С собой он берет двух девочек, которые как-то связаны с этим местом. Пока Джонни не знает, что именно ждет его в городе. Ясно лишь одно: там творится нечто очень странное. Местные жители сами выращивают свой хлеб и поклоняются плодородной почве, а их сообщество выглядит нереалистично счастливым и напоминает секту. Джонни устраивается водителем грузовика на местную ферму.