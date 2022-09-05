В 3 сезоне сериала «По-пацански» Лиам окончательно разочаровывается в любви. Джесс не намерена его прощать, а с другими девушками у него никак не складывается. Да еще и отношения с лучшим другом Россом кажутся напряженными после событий на его свадьбе. Единственный известный Лиаму способ справиться с проблемами – погрузиться в воспоминания о школьных годах. Он анализирует свои прежние ошибки, чтобы найти правильный путь в настоящем. Однако в этот раз мужчине придется всерьез над собой поработать.