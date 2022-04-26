Во 2 сезоне сериала «Крестики-нолики» атмосфера в Альбионе накаляется с каждым днем. В подполье действует Армия Освобождения, которая устраивает митинги и теракты против захватчиков из Априки. В ряды революционеров вступает и молодой Каллум Макгрегор, который готов сражаться не только за свободу своей семьи, но и за любовь к темнокожей красавице Сэфи. Его поведение довольно рискованно, ведь опасности подвергаются жизни дорогих ему людей. Самой Сэфи тоже придется сделать выбор между своим народом и справедливостью.