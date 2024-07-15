Marvel's Hit-Monkey 2021 - 2024, season 2

Marvel's Hit-Monkey season 2 poster
Marvel's Hit-Monkey
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 40 minutes
"Marvel's Hit-Monkey" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Хит-Манки» главные герои отправляются в Нью-Йорк навстречу новым приключениям. Напомним, в предыдущем сезоне японская белая обезьяна, которая лишилась всех своих близких, вступила в сговор с привидением американского наемного убийцы Брайса. Примат принял решение отправиться в трудное путешествие, чтобы реализовать свой план мести. Якудза, который лишил обезьяну родственников и нового приятеля, должен понести заслуженное наказание. В новом сезоне Хит-Манки и Брайс совершат путешествие из Японии в Нью-Йорк, где столкнутся со множеством новых испытаний.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

Marvel's Hit-Monkey List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Return to Sender
Season 2 Episode 1
15 July 2024
Guess Who's Coming To Dinner?
Season 2 Episode 2
15 July 2024
The Rope
Season 2 Episode 3
15 July 2024
Never Too Late
Season 2 Episode 4
15 July 2024
Akiko
Season 2 Episode 5
15 July 2024
The Estate
Season 2 Episode 6
15 July 2024
The Last Supper
Season 2 Episode 7
15 July 2024
Mind Mall
Season 2 Episode 8
15 July 2024
The Concrete Jungle
Season 2 Episode 9
15 July 2024
History Lessons
Season 2 Episode 10
15 July 2024
