В 1 сезоне сериала «Собор» молодой парень Ваня Старшов, будучи крепостным у именитого князя, без ума влюблен в его дочь. Ваня призывает небесные силы помочь ему добиться княжны и ходит в церковь, но священники твердят ему лишь о необходимости смириться со своей судьбой. Тогда отчаянный упрямец отрекается от Христа и сбегает из деревни в твердой решимости самому создавать свою судьбу. В 1700 году Ваня оказывается в рядах Преображенского полка Петра I. Ему удается получить титул потомственного дворянина.