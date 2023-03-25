В 3 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» в жутковатом семейном отеле Кэмпбеллов появляется новое привидение. Сущность селится в номере 205 и начинает сеять хаос по всему Тремонту. Гриффин и его друзья вступают в контакт с незаконным жителем гостиницы и получают страшное пророчество. Чистое, ничем не разбавленное зло приближается к городку и грозится смести его с лица Земли уже к 2024 году. У команды остается не так много времени, чтобы противостоять неизбежному. Дети должны разгадать запутанную тайну из прошлого, которая может содержать ключ к победе над призраком в настоящем и спасению Даннов и Кэмпбеллов.