Во 2 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» приключения школьников, которые обнаружили вход в секретный портал и начали путешествовать во времени, продолжится. Напомним, в предыдущем сезоне семейство Кэмпбелл переехало в другой город, чтобы начать жизнь заново. Они приобрели гостиницу, которая давно пустовала, и превратили ее в роскошный особняк. Тинейджер Гриффин поступил в новую школу, где узнал от своей новой подруги Харпер мистическую историю, связанную с этим домом. Оказывается, там живет дух девушки, которая таинственным образом пропала много лет назад. Школьники решили выяснить, что случилось на самом деле.