В 1 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» родители перевезли Гриффина Кэмпбелла в другой город, где они приобрели заброшенную гостиницу, которую собираются отремонтировать. Новые одноклассники рассказывают подростку мифическую историю об этом доме, которая давно уже передается из уст в уста. Согласно легенде, давным-давно в гостинице исчезла девочка, и теперь по комнатам бродит ее призрак. Гриффин с новыми приятелями хочет обследовать здание. В результате своей экспедиции ребята обнаруживают загадочный портал.