Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Secrets of Sulphur Springs 2021, season 1

Secrets of Sulphur Springs season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Secrets of Sulphur Springs Seasons Season 1
Secrets of Sulphur Springs
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Secrets of Sulphur Springs" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» родители перевезли Гриффина Кэмпбелла в другой город, где они приобрели заброшенную гостиницу, которую собираются отремонтировать. Новые одноклассники рассказывают подростку мифическую историю об этом доме, которая давно уже передается из уст в уста. Согласно легенде, давным-давно в гостинице исчезла девочка, и теперь по комнатам бродит ее призрак. Гриффин с новыми приятелями хочет обследовать здание. В результате своей экспедиции ребята обнаруживают загадочный портал.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Secrets of Sulphur Springs List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Once Upon a Time
Season 1 Episode 1
15 January 2021
Somewhere in Time
Season 1 Episode 2
15 January 2021
Straight Outta Time
Season 1 Episode 3
15 January 2021
Time to Face the Music
Season 1 Episode 4
22 January 2021
Parsley, Sage, Rosemary and Time
Season 1 Episode 5
29 January 2021
Time Warped
Season 1 Episode 6
5 February 2021
Long Time Gone
Season 1 Episode 7
12 February 2021
If I Could Turn Back Time
Season 1 Episode 8
19 February 2021
As Time Goes by
Season 1 Episode 9
26 February 2021
No Time Like the Present
Season 1 Episode 10
5 March 2021
Time After Time
Season 1 Episode 11
12 March 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more