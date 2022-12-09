Во 2 сезоне сериала «Щенячье счастье» Чарльз и Лиззи делают все возможное, чтобы найти счастливую и любящую семью для каждой собаки. Разные подходы двух юных кинологов дополняют друг друга, помогая им справляться даже с неразрешимыми, с точки зрения взрослых людей, проблемами. Однако иногда между друзьями случаются и разногласия: например, когда один из самых любимых и послушных щенков учится от кого-то не тем командам. Тем не менее в итоге ребятам удается найти уникальную особенность каждой собаки, которая открывает перед четвероногими двери уютных и теплых домов, а самим друзьям дарит надежду и вдохновение.