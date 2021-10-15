В 1 сезоне сериала «Щенячье счастье» Чарльз и Лиззи Петерсоны обожают собак. Они оставляют у себя бездомных щенков, окружая их заботой до тех пор, пока не пристроят их в хорошие руки. Как только Лиззи увидела померанского шпица Тедди, она поняла, что у этого настороженного щенка есть особый талант. Однако пес просто не прекращает лаять! Даже когда другие члены семейства Петерсонов теряют терпение, Лиззи не сдается и продолжает обучать щенка. Она хочет сделать из Тедди собаку-компаньона для слабослышащих людей.