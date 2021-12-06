Voir 2021, season 1

Voir 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 42 minutes
"Voir" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Voir» представлено несколько видео-эссе, основной темой которых является рефлексия участников съемочного процесса и поклонников кинематографа на тему киноискусства. Безусловно, кинематограф – одна из самых увлекательных сфер деятельности. Режиссеры, операторы и кинокритики расскажут о своих любимых сценах, а также поделятся историями о том, с какими проблемами чаще всего они имеют дело во время работы. Выяснится, насколько расходится зачастую взгляд на одни и те же вещи у тех, кто находится по эту сторону экрана, и тех, кто хорошо знаком с киноиндустрией изнутри. Каждая серия длится от десяти минут до получаса.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Voir List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Summer of the Shark
Season 1 Episode 1
6 December 2021
The Ethics of Revenge
Season 1 Episode 2
6 December 2021
But I Don't Like Him
Season 1 Episode 3
6 December 2021
The Duality of Appeal
Season 1 Episode 4
6 December 2021
Film vs Television
Season 1 Episode 5
6 December 2021
Profane and Profound
Season 1 Episode 6
6 December 2021
