В 1 сезоне сериала «Voir» представлено несколько видео-эссе, основной темой которых является рефлексия участников съемочного процесса и поклонников кинематографа на тему киноискусства. Безусловно, кинематограф – одна из самых увлекательных сфер деятельности. Режиссеры, операторы и кинокритики расскажут о своих любимых сценах, а также поделятся историями о том, с какими проблемами чаще всего они имеют дело во время работы. Выяснится, насколько расходится зачастую взгляд на одни и те же вещи у тех, кто находится по эту сторону экрана, и тех, кто хорошо знаком с киноиндустрией изнутри. Каждая серия длится от десяти минут до получаса.