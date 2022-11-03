В 1 сезоне сериала «Переговорщик» психолог и переговорщик Александр Максимов почти никогда не делает ошибок. На его счету множество спасенных людей, среди которых заложники, жертвы терактов, несостоявшиеся убийцы. Уникальный метод, при помощи которого Максимов ведет переговоры, делает его незаменимым профессионалом. Но одно роковое событие наложило отпечаток на всю его жизнь. Во время переговоров с террористами, которые захватили школу, погибла дочь Максимова. Терзаясь чувством вины, герой оставил супругу и сына.