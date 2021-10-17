В 1 сезоне сериала «Детдомовка» молодая женщина Анастасия Кукушкина одна растит десятилетнюю дочку. Когда-то она была воспитанницей детского дома, а теперь имеет свою семью и дает уроки танцев в местном ДК. У нее спокойная и счастливая жизнь, но однажды в ее судьбу врываются похитители, от которых женщине едва удается спастись. Теперь неизвестные охотятся за ней и ее дочерью, а Настя даже не понимает, чем заслужила такое пугающее внимание. Чтобы выпутаться из проблем, ей придется заглянуть в свое прошлое.