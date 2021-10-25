В 1 сезоне сериала «4400» за последнее столетие четыре тысячи четыреста человек, которым не уделяли должного внимания, внезапно пропали с лица Земли. Но за одно мгновенье каждый из них был возвращен в Детройт. В то время, как правительство пытается разобраться с непонятным явлением и выяснить, опасны ли эти люди, социальный работник и сотрудник исправительных учреждений становятся партнерами. Имея дело с необычными беженцами, герои расходятся во мнениях и своих методах, но вскоре обнаруживают, что у них много общего.