Во 2 сезоне сериала «Вторжение» события разворачиваются в современном мире. Действие происходит сразу на разных континентах в тот период времени, когда представители инопланетной расы вторгаются на планету Земля. Налет пришельцев демонстрируется с разных ракурсов. Жители Земли из разных уголков наблюдают за происходящим. Кому-то очень страшно, и они любыми силами хотят справиться с катастрофой. Другие влекомы любопытством. Им интересно узнать как можно больше о космических существах, которые вторглись на их территорию. Однако всех героев, пожалуй, объединяет одно желание - выжить.