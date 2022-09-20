В 1 сезоне сериала «Ева, рожай!» молодая женщина Ева преподает танцы. Она увлечена саморазвитием и обожает свою работу, которая успешно заменяет ей и любовь, и семью. Девушка всегда готова взять сверхурочные часы и подменить любого из коллег. Она уже давно смирилась с ролью одинокой бизнесвумен. Однако Ева случайно узнает, что мужчина, в которого она была безответно влюблена много лет, завел семью. Теперь «догнать» его становится для девушки делом принципа, и она решает во что бы то ни стало родить ребенка.