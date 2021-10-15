Little Things 2016 - 2021, season 4

Little Things season 4 poster
Little Things 18+
Original title: Little Things
Title Сезон 4
Season premiere 15 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Little Things" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Мелочи жизни» завершается долгая история отношений Кавьи и Друва. Пара снова съезжается вместе после долгой разлуки. Однако влюбленные чувствуют, что стоять на одном месте они больше не могут. В последнем сезоне они должны решить, стоит ли им перейти на новый этап отношений или расстаться раз и навсегда. Пара больше не ссорится, но именно это особенно пугает Кавью. Девушка считает, что они с Друвом потеряли былую страсть. Но, может быть, она просто сменилась чем-то более важным и прочным?

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

Little Things List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Circles
Season 4 Episode 1
15 October 2021
Family Holiday
Season 4 Episode 2
15 October 2021
Fort Kavya
Season 4 Episode 3
15 October 2021
Air Quality Index
Season 4 Episode 4
15 October 2021
Business Class
Season 4 Episode 5
15 October 2021
Got Your Back
Season 4 Episode 6
15 October 2021
What's This Party For?
Season 4 Episode 7
15 October 2021
Full Circle
Season 4 Episode 8
15 October 2021
