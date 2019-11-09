В 3 сезоне сериала «Мелочи жизни» Друв наконец находит достойную работу. Он занимается научными разработками, однако ради новой должности ему приходится уехать из города. Несмотря на то, что их с Кавьей разделяет всего пара часов езды на машине, отношения пары сильно меняются. Парня окружают новые интересные знакомые, включая обаятельную коллегу Гиту. А Кавья, как ему кажется, стоит на месте. Но девушка не хочет разрушать то, что они имеют, из-за внешних обстоятельств. Она уверена, что любовь сильнее расстояния.