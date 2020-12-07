В 1 сезоне сериала «Роман с детективом» молодая и привлекательная женщина Лада Кошкина открывает собственное детективное агентство. За плечами героини – служба в полиции и работа в охранной фирме, поэтому неприятности ее не пугают. Первым заданием девушки становится настоящая бандитская разборка, от которой она должна защитить свою клиентку Веру. Параллельно детектив расследует убийство банкира, а заодно пытается наладить свою личную жизнь. Но объединять любовь и работу оказывается не так-то просто.