В 1 сезоне сериала «Тайна Лилит» экстрасенс Лера Горская снимается в развлекательном телешоу. Уникальные способности женщины подарили ей популярность и любовь зрителей. Она известна под псевдонимом Лилит и умеет разгадывать сложнейшие загадки. Но во время одного из заданий Лера шокирует всех, включая ведущего передачи. Она находит на дне колодца тело пропавшей студентки. Женщина намерена распутать преступление с помощью своего дара, но убийца не хочет сдаваться. Он угрожает раскрыть всем ее главную тайну.