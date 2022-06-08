Ms. Marvel 2022, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Ms. Marvel" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мисс Марвел» события разворачиваются в киновселенной Marvel. В центре событий – пакистано-американская школьница из Джерси по имени Камала Хан. Ей 16 лет, и она безумно фанатеет от супергероев. Больше всего ей нравятся Капитан Марвел и Кэрол Дэнверс, в которую девочка даже перевоплотилась на Хэллоуин. Камала придумывает истории про своих любимых персонажей. Кроме того, она является отличницей и заядлым геймером. Зрителей ждут оригинальные повороты сюжета, тесно переплетенные с Мстителями.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Ms. Marvel" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Generation Why
Season 1 Episode 1
8 June 2022
Crushed
Season 1 Episode 2
15 June 2022
Destined
Season 1 Episode 3
22 June 2022
Seeing Red
Season 1 Episode 4
29 June 2022
Time and Again
Season 1 Episode 5
6 July 2022
No Normal
Season 1 Episode 6
13 July 2022
