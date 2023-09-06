Во 2-м сезоне сериала «Я есть Грут» речь вновь пойдет об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel. Уже много лет древообразное существо по имени Грут путешествует по космосу в компании антропоморфного енота Ракеты. Однажды к ним присоединились другие изгои, такие как Питер Квилл, Гоморра и Дракс. Вместе они поучаствовали во множестве опасных миссий, а также поработали плечом к плечу с Мстителями. Во втором сезоне мультсериала малыш Грут отправляется навстречу очередным приключениям, в рамках которых как обзаведется новыми друзьями, так и наживет опасных врагов.