Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Dexter: New Blood Articles

Статьи о сериале «Dexter: New Blood»

Статьи о сериале «Dexter: New Blood» All info
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину) То ли приквел, то ли сиквел с флешбеками на экран так и не вернется.
1 comment
24 August 2025 19:05
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны Похоже, что Майкл С. Холл с нами надолго.
1 comment
25 July 2025 13:46
Даже Декстер ошибается: настоящий криминалист посмотрел продолжение и нашел несколько грубых ляпов маньяка
Даже Декстер ошибается: настоящий криминалист посмотрел продолжение и нашел несколько грубых ляпов маньяка С другой стороны даже хорошо, что сериал не стал пособием для реальных убийц.
Write review
18 June 2025 18:36
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more