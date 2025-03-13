The Wheel of Time 2021 - 2025, season 3

The Wheel of Time season 3 poster
The Wheel of Time 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 13 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"The Wheel of Time" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Колесо времени» опасные и увлекательные приключения бесстрашной Морейн из организации «Айз Седай» и ее помощника Лана продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герои отправляются на поиски группы деревенских молодых ребят, считая, что кто-то из них олицетворяет собой реинкарнацию Дракона. Речь идет о мифическом существе, которое, согласно поверью, либо поможет человечеству спастись от злой силы, которую называют Темной, либо окончательно уничтожит все сущее. Морейн предстоит пройти долгий путь, чтобы ответить на главный вопрос, который ее волнует.

7.8
7.2 IMDb

"The Wheel of Time" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
To Race the Shadow
Season 3 Episode 1
13 March 2025
A Question of Crimson
Season 3 Episode 2
13 March 2025
Seeds of Shadow
Season 3 Episode 3
13 March 2025
The Road to the Spear
Season 3 Episode 4
20 March 2025
Tel'aran'rhiod
Season 3 Episode 5
27 March 2025
The Shadow in the Night
Season 3 Episode 6
3 April 2025
Goldeneyes
Season 3 Episode 7
10 April 2025
He Who Comes with the Dawn
Season 3 Episode 8
17 April 2025
