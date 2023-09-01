Во 2 сезоне сериала «Колесо времени» события разворачиваются в вымышленном мире, где существует магия, но пользоваться ею без вреда могут только женщины. Они и держать власть в своих руках. В центре событий оказывается Морейн, участница могущественной женской организации под названием «Айз Седай». Героиня отправляется в опасное кругосветное путешествие в сопровождении пяти молодых ребят. Пятеро попутчиков представляют для Морейн особый интерес, поскольку она считает, что один из них может быть реинкарнацией сверхъестественного существа, которое, согласно предсказаниям, либо спасет мир, либо уничтожит его.