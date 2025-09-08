Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
TV Shows
And Just Like That...
Articles
Статьи о сериале «And Just Like That...»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Статьи о сериале «And Just Like That...»
All info
«И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект
А как иначе, ведь фанаты проявляют интерес.
Write review
8 September 2025 07:00
Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается
Лучше бы не трогали сериал.
Write review
24 August 2025 11:50
Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули
И это затраты только на одну актрису.
Write review
14 August 2025 13:46
Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу
Сериал так и не смог повторить успех оригинала.
Write review
3 August 2025 17:09
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
У фанатов действительно есть повод возмущаться.
Write review
26 July 2025 12:19
«Халтура уровня “Игры престолов”»: из-за позорного ляпа в «И просто так» режиссеру пришлось оправдаться — и стало только хуже
Смерть в большом городе.
Write review
14 July 2025 09:25
Про уход Саманты все в курсе, но эти 5 фактов о сериале «И просто так» знает не каждый: жаль, они не повысят провальные 28% на RT
Рассказываем о главных фишках проекта и разбираемся, почему получилось плохо.
Write review
10 June 2025 20:03
Секс уехал, большой город остался: 3 сезон «И просто так» оказался еще хуже предыдущих, даже интим — и тот лишь по телефону
Главные героини симулируют оргазмы, пока зрители симулируют интерес к происходящему на экране.
Write review
10 June 2025 09:54
